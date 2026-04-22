La Roma vuole rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione e uno degli obiettivi principali è sicuramente Kerim Alajbegovic.

Il talento bosniaco è in prestito al Salisburgo ma di proprietà del Bayer Leverkusen. Il club tedesco ha già esercitato l’opzione di recompra per 8 milioni di euro e in estate l’attaccante esterno tornerà in Germania, ma la permanenza non è scontata.

,

La Serie A si muove per Alajbegovic

il quale sta studiando per diventare un procuratore e farà da intermediario tra il direttore sportivoe l’entourage del giocatore. Intanto anche il connazionalesi è mosso in prima persona e ha consigliato addi trasferirsi alla: “Lì puoi fare il grande salto”, le parole dell’attaccante ex giallorosso al Corriere dello Sport.

Secondo quanto riportato sempre dall’edizione odierna del giornale, la Roma sta facendo sul serio per Kerim Alajbegovic e il direttore sportivo Fredericha affondato il colpo: un incontro diretto con il padre-agente per portare avanti un’operazione iniziata a marzo con i primi contatti. Ilchiedee sulle sue tracce ci sono anche club spagnoli e inglesi, ma inlaè stata la prima a muoversi.

Arrivano conferme anche dal giornalista Gianluca Di Marzio. La Roma ha avviato i contatti con il papà di Alajbegovic e l’intermediario Pjanic. L’esterno bosniaco ha scelto la Serie A per il suo futuro. Su di lui anche Inter e Napoli.