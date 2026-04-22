La Roma vuole rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione e uno degli obiettivi principali è sicuramente Kerim Alajbegovic.
Il talento bosniaco è in prestito al Salisburgo ma di proprietà del Bayer Leverkusen. Il club tedesco ha già esercitato l’opzione di recompra per 8 milioni di euro e in estate l’attaccante esterno tornerà in Germania, ma la permanenza non è scontata.Due giorni fa si è tenuto nella Capitale un incontro tra Semin Alajbegovic, padre e agente di Kerim, e Miralem Pjanic, il quale sta studiando per diventare un procuratore e farà da intermediario tra il direttore sportivo Frederic Massara e l’entourage del giocatore. Intanto anche il connazionale Edin Dzeko si è mosso in prima persona e ha consigliato ad Alajbegovic di trasferirsi alla Roma: “Lì puoi fare il grande salto”, le parole dell’attaccante ex giallorosso al Corriere dello Sport.
La Serie A si muove per AlajbegovicSecondo quanto riportato sempre dall’edizione odierna del giornale, la Roma sta facendo sul serio per Kerim Alajbegovic e il direttore sportivo Frederic Massara ha affondato il colpo: un incontro diretto con il padre-agente per portare avanti un’operazione iniziata a marzo con i primi contatti. Il Bayer Leverkusen chiede 25/30 milioni e sulle sue tracce ci sono anche club spagnoli e inglesi, ma in Serie A la Roma è stata la prima a muoversi.
Arrivano conferme anche dal giornalista Gianluca Di Marzio. La Roma ha avviato i contatti con il papà di Alajbegovic e l’intermediario Pjanic. L’esterno bosniaco ha scelto la Serie A per il suo futuro. Su di lui anche Inter e Napoli.