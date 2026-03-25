Calciomercato Roma: il Psv pronto a riscattare Salah-Eddine, ma manca l’accordo con il calciatore

Secondo quanto riportato da Eindhovens Dagblad, il PSV Eindhoven ha manifestato l’intenzione di esercitare l’opzione di acquisto da otto milioni di euro per il terzino Anass Salah-Eddine.
Nonostante l’accordo tra le due parti sembri essere una possibilità concreta, al momento il club olandese non ha ancora formalizzato un contratto che legherebbe Salah-Eddine fino a metà 2031. Il PSV continua a lavorare per convincere l’entourage del giocatore, ma fino ad ora non è riuscito ad ottenere il via libera definitivo per il rinnovo dell’accordo.