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Calciomercato Roma, anche i giallorossi mettono gli occhi sul bosniaco Alajbegović 

Redazione
Pubblicato 4 ore fa il 31/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, anche i giallorossi mettono gli occhi sul bosniaco Alajbegović 
Il periodo di calciomercato estivo si avvicina sempre di più e in casa Roma, si studiano i prossimi colpi di mercato. 

Secondo quanto riportato da Tuttosport  un obiettivo di molte squadre di Serie A è il talento bosniaco Kerim-Sam Alajbegović (18), che stasera affronterà l’Italia nella decisiva sfida per accedere al Mondiale. Il giocatore attualmente milita nel Salisburgo ma il Bayer Leverkusen si è già mosso esercitando il diritto di riacquisto fissato a circa 8 milioni di euro, segnale chiaro della volontà di non lasciarsi sfuggire un profilo considerato di grande prospettiva.

Le squadre interessate ad Alajbegović in Serie A

Su di lui bisogna registrare l’interesse di molti club, tra cui italiani. In Serie A diversi club hanno iniziato a monitorarlo con attenzione: il Napoli lo segue da tempo e anche la Juventus e la Roma lo stanno tenendo d’occhio. L’ultimo club a interessarsi, in ordine di tempo, è stato il Milan. I giallorossi in ogni casa dovranno muoversi molto nel reparto offensivo visti i diversi calciatori che per via di scadenze di contratto, mancati riscatti o giocatori fuori dal progetto tecnico, abbondoneranno la Capitale.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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