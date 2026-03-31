Il periodo di calciomercato estivo si avvicina sempre di più e in casa Roma, si studiano i prossimi colpi di mercato.
Secondo quanto riportato da Tuttosport un obiettivo di molte squadre di Serie A è il talento bosniaco Kerim-Sam Alajbegović (18), che stasera affronterà l’Italia nella decisiva sfida per accedere al Mondiale. Il giocatore attualmente milita nel Salisburgo ma il Bayer Leverkusen si è già mosso esercitando il diritto di riacquisto fissato a circa 8 milioni di euro, segnale chiaro della volontà di non lasciarsi sfuggire un profilo considerato di grande prospettiva.