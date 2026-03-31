Disfatta Italia in Bosnia. L’espulsione di Bastoni complica, ma sono gli errori di Esposito e Cristante ai calci di rigore a condannare gli azzurri. La squadra guidata da Barbarez andrà ai Mondiali 2026.

Bosnia-Italia, Azzurri fuori dal mondiale per la terza volta consecutiva

Una serata amara per, che vede sfumare un obiettivo importante al termine di una gara combattuta ma segnata da episodi decisivi. In un contesto già complicato, tra tensione e momenti chiave, gli azzurri non sono riusciti a mantenere la lucidità necessaria nei passaggi cruciali del match.

La partita contro laha preso una piega negativa soprattutto dopo l’espulsione di, episodio che ha cambiato gli equilibri in campo. Nonostante la resistenza, la squadra allenata daha saputo approfittarne, trascinando la sfida fino ai calci di rigore.

Dal dischetto sono risultati fatali gli errori di Pio Esposito e Bryan Cristante, che hanno condannato definitivamente l’Italia. La Bosnia festeggia così una qualificazione storica ai Mondiali 2026, mentre per gli azzurri resta il rammarico per una gara sfuggita di mano nei momenti decisivi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunijc, Basic, Memic; Demirovic, Dzeko.

All: Barbarez.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.

All: Gattuso.

LIVE – 20:45

1’ – Inizio primo tempo!

10’ – Ritmi altissimi dopo dieci minuti di gioco.

14’ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL KEAN PORTA AVANTI L’ITALIA

37’ – Occasione pericolosa per la Bosnia che con un colpo di testa che si spegne di poco sul fondo.

42’ – Espulso Bastoni. Italia in 10 uomini. Entra Gatti al posto di Retegui.

45’ +3 – Finisce il primo tempo.

46’ – Inizio secondo tempo.

67’ – Occasione clamorosa per Moise Kean che in un 1vs1 col portiere bosniaco spara alto.

79’ – Gol Bosnia.

90’ +3 – Fine secondo tempo si va ai tempi supplementari.

90’ – Inizio primo tempo supplementare.

95’ – Italia soffre tantissimo. Bosnia che spinge fino alla fine alla ricerca del vantaggio.

105’ – Fine primo supplementare.

106’ – Inizio secondo supplementare.

112’ – Fallo ad ultimo uomo da parte della Bosnia ma Turpin non dà clamorosamente il rosso ma solo un giallo.

120’ – Si va ai calci di rigore.

1 – Gol per la Bosnia.

2 – Errore di Pio Esposito pallone alto.

3 – Gol Bosnia.

4 – GOL TONALI

5 – Gol Bosnia.

6 – Sbaglia anche Cristante! Pallone sulla traversa.

7 – Gol Bosnia. Finisce la partita Italia fuori dal Mondiale per la terza volta consecutiva.