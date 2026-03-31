Una notte che vale un Mondiale per l’Italia, chiamata a giocarsi tutto in una sfida secca e ad alta tensione. Gli azzurri, guidati da Gennaro Gattuso, affrontano la Bosnia in un contesto caldo e particolare, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza.

Bosnia-Italia, Mancini titolare

Secondo le informazioni ufficiali , la gara contro laallenata dasi disputerà alle 20:45 allo, impianto noto per la sua atmosfera intensa ma anche per l’assenza della. Un elemento non banale in una partita così delicata, valida come finale dei playoff per accedere al prossimo Mondiale, in programma negli Stati Uniti il prossimo giugno . A dirigere l’incontro sarà il fischietto francese

sa di non poter sbagliare: servirà una vittoria per conquistare il pass e tornare protagonista sulla scena mondiale. Gli azzurri sono pronti a dare battaglia in una gara che si preannuncia intensa e combattuta, con in palio un obiettivo troppo importante per essere fallito.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunijc, Basic, Memic; Demirovic, Dzeko.

All: Barbarez.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.

All: Gattuso.