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Batistuta: “Totti? Quando era giovane era già fortissimo. Pensava sempre ai compagni”

Redazione
Pubblicato 5 ore fa il 26/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Batistuta: “Totti? Quando era giovane era già fortissimo. Pensava sempre ai compagni”

Gabriel Omar Batistuta, storico attaccante della Roma dello Scudetto 2001, è stato intervistato da Rio Ferdinand per il suo canale YouTube “Rio Ferdinand Presents”. L’ex leggenda giallorossa, nel corso della chiacchierata, ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera e i grandi campioni con cui ha condiviso il campo.

 Di seguito le sue parole:

“Sono stato fortunato. Ho giocato con Diego Armando Maradona. Ho giocato con Caniggia. Era velocissimo. Ho giocato con Redondo. Grande giocatore. Era diverso anche lui. Elegante. Ho giocato con Francesco Totti, ho giocato con Cafu”.

Dimmi di Totti. Perché Totti era così forte?
“Era giovane quando giocavo lì, ma era già fortissimo. E il modo in cui capiva l’azione… È famoso perché è un numero 10, sai? Giocava dietro la punta. Ma all’inizio era una punta, quindi ti dava sempre la palla pensando all’attaccante”.

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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