Arena tra Guidi e Gasperini: trattamento speciale per l’italoaustraliano

CORRIERE DELLO SPORT (Lorenzo Scalia) – Antonio Arena ha archiviato la seconda presenza in Serie A senza trovare la via del gol per una questione di dettagli. Dopo aver giocato con la Primavera contro Fiorentina, Parma e Cesena, è rimasto fuori dalla sfida con il Monza al Tre Fontane nel campionato Under 20 perché Gasperini lo ha inglobato per Roma–Lecce. Con i grandi ha svolto la rifinitura, è stato convocato e ha anche giocato poco più di un quarto d’ora. Arena ha provato a lasciare il segno, ma è stato murato in angolo. Ha avuto una palla e ha tentato il raddoppio di potenza.

Tuttavia, spetta solo a Gasp scegliere quando l’italoaustraliano deve stare in prima squadra e quando deve scendere con la banda di Guidi. Al momento è l’unico ad avere questo trattamento speciale. A 17 anni appena compiuti è considerato un predestinato. È un classe 2009, quindi viene schierato tre anni sotto età anche in Primavera, campionato in cui ha collezionato 7 reti in 18 presenze. Da Sydney a Trigoria, passando per il Pescara, dove Baldini: l’investimento di un milione di euro sa di affare per la Roma.