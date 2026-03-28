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Ansia Wesley, lesione alla coscia destra: contro l’Inter quasi sicuramente out

Redazione
Pubblicato 2 giorni fa il 28/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Ansia Wesley, lesione alla coscia destra: contro l’Inter quasi sicuramente out

LA GAZZETTA DELLO SPORT (Andrea Pugliese) – Non arrivano belle notizie dal Brasile. Wesley ha infatti lasciato il raduno della sua nazionale a causa di una lesione muscolare nella parte posteriore della coscia destra. Il terzino ha accusato il problema durante l’amichevole con la Francia.

Stesso esito anche per Rapinha, con la federazione brasiliana che ieri ha rilasciato il seguente comunicato: “ll Ct Carlo Ancelotti ha ufficializzato l’indisponibilità di Raphinha e Wesley. Entrambi hanno avvertito dolore alla parte posteriore della coscia destra durante la partita con la Francia. Gli atleti si sono sottoposti a esami strumentali che hanno confermato la presenza di lesioni muscolari. I giocatori hanno ricevuto l’autorizzazione a lasciare il ritiro per proseguire le cure”.

L’ex Flamengo sta quindi tornando a Roma, dove svolgerà ulteriori esami e accertamenti clinici. Se verrà confermata la lesione è però assai probabile che sia costretto a saltare la sfida con l’Inter, in programma a Milano alla ripresa del campionato, il 5 aprile.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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